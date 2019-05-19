|
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке правительства страны.
На брифинге 20 мая Гройсман сказал, что пойдет на выборы в Верховную раду, о роспуске которой заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке правительства страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)