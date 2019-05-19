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"Евровидение" для Беларуси пока не закончилось: Дробыш подаёт в суд

20.05.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский продюсер Виктор Дробыш подаст в суд на Европейский вещательный союз.

Причина — скандальная история с отклонением белорусского жюри от голосования в финале международного песенного конкурса. Санкции были наложены из-за интервью порталу TUT.by, которое дали члены жюри и рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. Таким образом они нарушили правила конкурса.

Дробыш убеждён, что Европейский вещательный союз нанёс "огромные убытки" и отношениям Беларуси и России, и "просто людям", и ему, "как физическому лицу, которое сегодня вдруг стало врагом русского народа, которому не дали баллы". 

"На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали, — цитирует слова продюсера ria.ru. — Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа".

Как известно, в результате 12 баллов "от Беларуси" получил представитель Израиля, 10 баллов — певец из Эстонии, а россиянин Сергей Лазарев ничего не получил. По словам Дробыша, было запрещено сказать в эфире, что это не голоса белорусского жюри.

Виктор Дробыш — продюсер белорусской певицы ЗЕНЫ, представлявшей нашу страну на "Евровидении". В финале она заняла предпоследнее место.





 
 
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Известный российский продюсер Виктор Дробыш подаст в суд на Европейский вещательный союз.
 
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