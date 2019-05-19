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Зеленскому передали поздравление от Лукашенко
Источник материала: Партизан
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления со вступлением в должность от главы белорусского государства, сообщили в посольстве Беларуси в Украине.
Сегодня в Верховной раде Украины состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Лукашенко в Киев не поехал. Беларусь представлял заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, который и передал поздравления Владимиру Зеленскому с официальным вступлением в должность от главы Беларуси.
Также Игорь Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко.
Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины. Его планируется провести в октябре в Житомире.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления со вступлением в должность от главы...
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