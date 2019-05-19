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Священник: Из-за слов Лукашенко в Беларуси может смениться главный храм

20.05.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно Лукашенко неожиданно объявил «главным нашим храмом» церковь в честь Всех Святых.

– 9 мая 2020 года – в день 75-летия Победы – капсулы с этой священной землей (с мест воинских захоронений – С.) и списки с именами погибших поместят в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в Минске – главного нашего храма, – сообщил глава Беларуси.



Однако известно, что главным храмом белорусской православной церкви является Свято-Духов кафедральный собор Минска.

За комментарием «Салідарнасць» обратилась к священнику Александру Шрамко.

– С точки зрения церковной Храм-памятник в честь Всех Святых, конечно, не является главным. По своему статусу это обычный храм. Он даже не называется собором. Может быть, это главный храм лично для Лукашенко. Это совместное детище государства с протоиереем Федором Повным, который является близким человеком к Лукашенко, – рассказал Александр Шрамко. 

При этом священник не исключает, что со временем Свято-Духов кафедральный собор, находящийся в центре Минска, может утратить монополию на статус главного в стране.

– Здание маленькое, это бывший костел. Статус кафедрального собора подразумевает, что там проводятся высшие церковные службы, туда съезжаются епископы и митрополит.

А там в сущности негде развернуться. Поэтому нужда в большем храме есть, – сказал Шрамко.

Он обратил внимание, что в Минске по улице Притыцкого завершается отделка Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который в проектах имеет статус конкафедрального собора.

– Вероятно, предполагалось, что он наравне со Свято-Духовым кафедральным собором будет считаться главным, – отметил Шрамко.


Любопытно, что храм на Притыцкого начал строиться примерно на 10 лет раньше, чем храм-памятник в честь Всех Святых, но в отличие от второго до сих пор не закончен.

– Строился он больше 20 лет, поскольку возводился на пожертвования. Видно, глава государства на него смотрел косо, больше благоволя Федору Повному, – считает Шрамко.

Храм-памятник в честь Всех Святых на улице Калиновского строился при личном контроле Лукашенко. Он закладывал в его основание кампсулу с воззванием к потомкам, несколько раз посещал стройку, в 2015 году в еще неосвященном храме состоялось мероприятие под названием «Молитва за Беларусь», в котором также приняли участие сыновья главы государства.

 Настоятеля храма Федора Повного в СМИ называют «личным духовником Лукашенко».

Может ли измениться позиция церкви по поводу главного православного храма, учитывая мнение главы государства?

– Все может быть. У Лукашенко есть манера забрасывать удочку, ожидая последующей реакции. Вполне возможно что так и будет по поводу этого храма, если он «дожмет». Строительство храма на Притыцкого началось еще при Филарете. У митраполита Павла может быть другой взгляд на его будущее. От него в церкви многое зависит, а сам он находится в зависимости от главы государства. Если тому сильно захочется… 

Тем более, что церкви ни на какие жертвы идти не нужно. Храм в честь Всех Святых – дорогой, красивый, рассчитанный на проведение помпезных мероприятий, – считает Шрамко.


Будут ли иметь какое-то значение для прихожан недавние слова главы государства о «главном нашем храме»? Священник Александр Шрамко считает, что вряд ли:

– Прихожане живут обычной церковной жизнью. Они думают: вот есть конкретная церковь, в которую я хожу, в ней есть конкретный батюшка. Разговоры на уровне митрополитов, президентов для них как будто другой мир. Что там наверху творится, что они там себе думают и делают, мало кого волнует. Считаю, что не все прихожане даже знают, что митрополитом является давно уже не Филарет.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно Лукашенко неожиданно объявил «главным нашим храмом» церковь в честь Всех Святых.
 
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