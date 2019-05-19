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Ferrari отзывает из Китая более 2 тысяч автомобилей

20.05.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автопроизводитель Ferrari отзовет из Китая 2071 автомобиль из-за дефекта подушек безопасности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Машины, которые планируют отозвать, были произведены с апреля 2013 года по ноябрь 2017-го. Фронтальные подушки безопасности для пассажиров в них имеют дефект насосов, которые могут разрушаться и травмировать людей в машине.

Отзыв автомобилей начнется с 1 июля. Производитель — японская компания Takata — заменит подушки безопасности бесплатно.

Согласно данным Ferrari, в 2013-2017 годах в Китай, Гонконг и Тайвань было поставлено около 3200 автомобилей марки.


 
 
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Автопроизводитель Ferrari отзовет из Китая 2071 автомобиль из-за дефекта подушек безопасности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное...
 
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