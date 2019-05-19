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Как в Германии времен Гитлера: цыган задерживали по всей стране
Источник материала: Партизан
Председатель общественного объединения «Белорусская диаспора цыган» Олег Козловский говорит, что устные приказы о задержаниях цыган последние 5-6 лет идут от руководства Министерства внутренних дел.
у могилевского изолятора 19 мая
«Подняли все силы МВД»
Около 100 цыган задержали в Могилеве вечером 16 мая и продержали за решеткой до обеда 19 мая. Как они рассказали
«Сказали, пока мы не найдем преступников, наши мужчины будут сидеть. Чтобы мы через свою цыганскую почту искали тех людей», - рассказывала жена одного задержанного жителя цыганского района Чапаевка 17 мая.
Однако задержания были не только в Могилеве. По словам Олега Козловского, к цыганам приходили милиционеры во всех регионах Беларуси.
«Они подняли все силы МВД, - сказал Козловский. - В Колодищах был автобус ОМОНа. Задерживают в Витебске, в Гомеле поголовно - по всей стране».
К самому главе диаспоры дважды приходили по поводу убийства Евгения Потаповича.
«Мы сами заинтересованы, чтобы убийц нашли. Но это не повод для задержания. Мы в первую очередь граждане Беларуси, и к нам должно быть отношение, как ко всем другим», - сказал Козловский.
«Все изменилось с приходом Шуневича»
Козловский говорит, что подобные облавы на цыганские районы в Беларуси проходят регулярно. Минимум раз в год проходят массовые проверки во всех областях. Также к цыганам приходят после громких преступлений. Давление на представителей цыганской национальности, по его наблюдениям, усилилось последние 5-6 лет.
«Похоже на то, как было в Германии в 1930-е, когда было преследование евреев и цыган. Я руководитель цыганской диаспоры и говорю это на высоком уровне», - сказал Козловский.
Он полагает, что отношение милиции к цыганам изменилось после прихода нового руководства МВД.
«При прошлом министре внутренних дел такого не было, - утверждает он. - Было, но более мягко. Все изменилось с приходом министра Шуневича».
Председатель диаспоры говорит, что распоряжения о давлении на цыган устные.
«Оно прошло по МВД как устное. Граждан цыганской национальности задерживать, осматривать, обыскивать - все что угодно. Без всяких оснований. Что мне делать, если милиция не дает никаких бумаг?» - говорит Козловский.
«Участковые настраивают местных против цыган»
Олег Козловский рассказывает, что в последние годы цыган задерживают для проверок без каких-либо оснований.
«Задержание происходит без причины. Едешь на автотранспорте, приостанавливает тебя сотрудник ГАИ и задерживает сразу. Это беззаконие», - говорит он.
Также регулярно приходят домой. Чаще всего ищут наркотики или самогонные аппараты.
«Они думают, что все цыгане занимаются наркотиками. Да тот, кто занимался, давно сидит», - сказал Козловский.
По его словам, сегодня многие цыгане оказались за чертой бедности, так как их редко кто берет на работу. Многие из-за этого уезжают из Беларуси.
«Участковые настраивают местных против ромов. Говорят им: увидите цыган - звоните сразу. И так и есть. Как только заедет кто в деревню, сразу приезжает милиция и людей задерживают для проверки», - сказал Козловский.
Председатель диаспоры не знает, как можно изменить ситуацию. По его словам, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко на все обращения просит показать задокументированные случаи.
«Теперь никто не реагирует на наши обращения: ни прокуратура, ни МВД. Как я понимаю, президент не в курсе этой ситуации», - сказал Козловский.
В пресс-службе управления внутренних дел Могилевского облисполкома Свободе отказались комментировать ситуацию.
«Если такая информация будет, она будет официально размещена», - сказал Дмитрий Игнатович из группы информации и общественных связей.
В пресс-службе милиции Витебской области сказали, что информация о задержании цыган на Витебщине не соответствует действительности.
С пресс-службой центрального аппарата МВД пока связаться не удалось.
«Омоновцы в масках сильно били»
Накануне в Могилеве вышли на свободу задержанные вечером 16 мая представители цыганского меньшинства. По словам освобожденных, им инкриминировали мелкое хулиганство, но поводом для задержания стало расследование дела о похищении и убийстве сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потаповича. Каждый задержанный был допрошен по этому делу.
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Точное количество цыган, которые трое суток пробыли в местном изоляторе, остается неизвестным. Те, кто освободился, считают, что через изолятор могли пройти не менее 100 человек.
Сын барона: В изоляторе обходились терпимо. В милиции и при задержании избивали
В изоляторе содержались только цыгане-мужчины, но 16 мая вместе с ними задерживали и женщин. Их освободили в 5 часов утра 17 мая. В неволе они пробыли около семи часов.
Все задержанные - жители могилевских поселков Чапаевка и Гребенёва, в которых компактно проживают цыгане.
Как передает
Будут ли их за это «правонарушение» судить, неизвестно. Копии протокола на руки никому не дали.
«В изоляторе с нами обходились терпимо, а вот, когда заскочили в мой дом омоновцы в масках, то сильно били. Били прикладом автомата, руки вывернули. Избивали моих сыновей», - вспоминает события вечера 16 мая житель Чапаевки Роман. Он сын местного барона.
Собеседник говорит, что перед вторжением омоновцев к нему приезжали сотрудники ГАИ и милиционеры из наркоконтроля. Их интересовало, видел ли он на Чапаевке черную машину. После задержания омоновцами цыган отвезли в Ленинский отдел милиции, где допрашивали. Держали в спортивном зале.
«Это геноцид»
Двое Романовых сыновей, Иван и Роман, также содержались в изоляторе. Старший сын Роман говорит, что его били на допросе. Добивались, чтобы себя оговорил. По словам парня, следователи сначала спросили у него, почему он задержан, когда ответил, что не знает, заявили: «Убит людьми вашей национальности сотрудник ГАИ, и подозрение - на вас».
В изоляторе парню вызвали скорую помощь, так как подскочило давление. Дали пилюлю и перевели в одиночную камеру. Теперь его отец собирается вести сына снимать побои. А также выяснять, кто украл у него в милиции телефон.
«Я понимаю, если человек совершил какое-то преступление, то с ним обходятся жестоко, а что мы сделали? Это же геноцид», - говорит Роман-старший.
По его подсчетам, из Чапаевки цыган задержали около 40 человек. Вместе с Гребенёвскими количество достигает 100. У всех задержанных следователи пересмотрели содержимое телефонов. Каждый прошел личный осмотр с раздеванием до наготы. Выпустили из изолятора неожиданно. Задержанным сказали: «С вещами на выход».
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