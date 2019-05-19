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А вы так сможете? Посмотрите на парня из США с идеальным равновесием
Источник материала: Tut.by
Кристофер Джойс — спортсмен из США. Парень стал звездой соцсетей и выступает в парках и скверах Нью-Йорка перед толпой удивленных прохожих. Все потому, что он обладает огромной силой и идеальным равновесием. И некоторые его трюки кажутся просто невыполнимыми!
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У парня из Нью-Йорка просто нереальное равновесие!
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