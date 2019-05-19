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Спорткомплекс, ледовая площадка и больница: социальные объекты в Островце будет строить молодежь

20.05.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Островце в скором времени появятся два спортивных объекта, школа и детский сад. Как сообщает пресс-служба президента, строящимся объектам присвоят статус Всебелорусской молодежной стройки.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Запланировано возведение многофункционального спортивного комплекса, крытой ледовой площадки, школы, больницы, детского сада, автовокзала», — сообщают в пресс-службе.

Президент подписал Указ № 190, согласно которому строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры присвоят статус Всебелорусской молодежной стройки. К работе планируют привлекать студенческие отряды, а также молодежь в возрасте от 14 до 31 года.

«Придание статуса Всебелорусской молодежной стройки (…) будет способствовать повышению социальной активности молодежи, обеспечению ее занятости, развитию студотрядовского движения, объединению ребят значимой гражданско-патриотической идеей», — отметили в пресс-службе.

По прогнозам, к 2020 году с появлением АЭС численность населения города удвоится: с 10 до 22−23 тысяч человек.

 
 
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