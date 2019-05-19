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Названы города с самыми высокими зарплатами в мире. В рейтинге сменился лидер
Источник материала: Tut.by
Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов среди с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место. Об этом сообщает
Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка $6,5 тыс., в Цюрихе — почти $5,9 тыс., в Нью-Йорке, занявшем 3-ю строчку рейтинга, — $4,6 тыс. Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.
Российские и белорусские города в рейтинг не попали.
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Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов среди с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место.
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