Акции американских и европейских производителей микросхем резко упали на фоне бана Huawei

Источник материала: Tut.by

Акции американских и европейских производителей микросхем резко обрушились в понедельник на фоне опасений, что поставщики Huawei Technologies могут приостановить поставки в китайскую фирму из-за решения властей США. Об этом сообщает Reuters.



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Напомним, что на прошлой неделе США внес компанию Huawei в черный список. После этого корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. На практике такой шаг означает, что китайская компания может лишиться доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставлены в открытом доступе.

Вскоре, как сообщает Bloomberg , ведущие мировые производители микросхем- Intel, Qualcomm и Broadcom разорвали всякие контракты с производителем смартфонов. А Nikkei утверждает, что к запрету на торговлю присоединились немецкая Infineon Technologies и американские Micron Technology и Western Digital.

В понедельник, по сообщению Reuters, европейский производитель микросхем STMicroelectronics опустился на 8% к нижней границе парижского CAC 40, в то время как Infineon Technologies упал на 4,5% на франкфуртском DAX 30. AMS упал на 11,5%. Lumentum — на 4,3% до открытия, а американские производители микросхем Qualcomm, Xilinx, Micron Technology, Broadcom Inc, Skyworks Solutions и Advanced Micro Devices — на 3−5%.

Даже если компании смогут продолжить продавать комплектующие, не подвергаясь ограничениям в США, любое нарушение работы Huawei будет иметь косвенные последствия для его поставщиков, считает аналитик Liberum Джанардан Менон. По его мнению, в ближайшие месяцы европейские поставщики столкнутся с трудностями, если правительство США не передумает.