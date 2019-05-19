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Акции американских и европейских производителей микросхем резко упали на фоне бана Huawei
Источник материала: Tut.by
Акции американских и европейских производителей микросхем резко обрушились в понедельник на фоне опасений, что поставщики Huawei Technologies могут приостановить поставки в китайскую фирму из-за решения властей США. Об этом
Напомним, что на прошлой неделе США
Вскоре, как сообщает
В понедельник, по сообщению Reuters, европейский производитель микросхем STMicroelectronics опустился на 8% к нижней границе парижского CAC 40, в то время как Infineon Technologies упал на 4,5% на франкфуртском DAX 30. AMS упал на 11,5%. Lumentum — на 4,3% до открытия, а американские производители микросхем Qualcomm, Xilinx, Micron Technology, Broadcom Inc, Skyworks Solutions и Advanced Micro Devices — на 3−5%.
Даже если компании смогут продолжить продавать комплектующие, не подвергаясь ограничениям в США, любое нарушение работы Huawei будет иметь косвенные последствия для его поставщиков, считает аналитик Liberum Джанардан Менон. По его мнению, в ближайшие месяцы европейские поставщики столкнутся с трудностями, если правительство США не передумает.
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Производители деталей для техники Huawei могут столкнуться с трудностями, если правительство США не передумает
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