В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В СШ № 3 прошли соревнования по стрельбе, где выявляли лучших в беспулевой стрельбе из оптико-электронного тренажера и пневматической винтовки.
Среди мужчин лучшими стали:
1 место — Владимир Белов, председатель райисполкома;
2 место — Анатолий Китик, председатель Чудинского сельисполкома;
3 место -Александр Шут, директор Ганцевичского ПМС.
Среди женщин:
1 место — Кристина Стрельченя, специалист райисполкома;
2 место — Валентина Сакель, специалист Ганцевичского ПМС;
3 место — Валентина Прищеп, специалист отдела идеологии, культуры и по делам молодежи.
В общекомандном зачете:
1 место — райисполком;
2 место — ПМС;
3 место — отдел по образованию райисполкома.
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