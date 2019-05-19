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В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

20.05.2019 17:04 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В СШ № 3 прошли соревнования по стрельбе, где выявляли лучших в беспулевой стрельбе из оптико-электронного тренажера и пневматической винтовки.

Среди мужчин лучшими стали:

1 место  — Владимир Белов, председатель райисполкома;

2 место — Анатолий Китик, председатель Чудинского сельисполкома;

3 место -Александр Шут, директор Ганцевичского ПМС.

Среди женщин:

1 место — Кристина Стрельченя, специалист райисполкома;

2 место — Валентина Сакель, специалист Ганцевичского ПМС;

3 место — Валентина Прищеп, специалист отдела идеологии, культуры и по делам молодежи.

В общекомандном зачете:

1 место — райисполком;

2 место — ПМС;

3 место — отдел по образованию райисполкома.

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе
В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

В рамках «Вертикали — 2019» прошли соревнования по стрельбе

 


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В СШ № 3 прошли соревнования по стрельбе, где выявляли лучших в беспулевой стрельбе из оптико-электронного тренажера и пневматической винтовки.
 
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