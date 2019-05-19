Михаил Русый провел в Хотимске личный прием

Источник материала: Новости Хотимска

Выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц сегодня провел в Хотимском районном исполнительном комитете помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Михаил Русый. На прием к Михаилу Ивановичу обратилась семейная пара и две жительницы райцентра. Спектр вопросов разнообразный: от темы трудоустройства до защиты законных интересов. Все вопросы, с которыми обратились граждане, взяты на контроль. Заявители получат ответы в установленный законом срок.

— Как показывает практика, такие приемы нужны, ведь они позволяют обратиться на них жителям по самым различным вопросам, — отметил помощник Президента. – Однако, во главе угла всегда остается верховенство закона. С какими бы проблемами не обращались люди, их решение не может противоречить законодательству.

Анна МАВИЧ