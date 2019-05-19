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В Беларуси 25 мая стартует акция "Внимание, дети!" — ближний свет станет обязательным
20.05.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 мая в Беларуси стартует акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием детей, приуроченная к окончанию учебного года. Она продлится до 5 июня.
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25 мая в Беларуси стартует акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием детей, приуроченная к окончанию учебного года. Она продлится до 5 июня. ...
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