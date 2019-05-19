Источник материала: Виртуальный Брест

25 мая в Беларуси стартует акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием детей, приуроченная к окончанию учебного года. Она продлится до 5 июня.







В этот период водители обязаны будут передвигаться с включенным ближним светом фар в любое время суток, сообщили в Госавтоинспекции.



За невыполнение требования грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа до двух базовых величин (до 60 руб.).



В ГАИ также напоминают о необходимости использования детских автокресел для перевозки детей. За нарушение предусмотрен штраф в размере до четырех базовых величин (до 120 руб.), в случае повторного нарушения в течение года — штраф от двух до восьми базовых величин (до 204 руб.).



По информации столичной Госавтоинспекции, в Минске за четыре месяца этого года с участием детей в возрасте до 18 лет зарегистрировано 19 аварий (из них по вине детей — пять), в которых 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.