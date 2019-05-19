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В Беларуси 37,2% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся
20.05.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси 37,2% введенного в январе-апреле 2019 года жилья предназначалось для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Организации всех форм собственности построили 10,9 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 1 065,3 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 395,9 тыс. кв.м общей площади, или 37,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 281 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 389,5 тыс. кв.м общей площади жилья, или 36,6% от общего ввода по стране.
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В Беларуси 37,2% введенного в январе-апреле 2019 года жилья предназначалось для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА...
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