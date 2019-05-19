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В Пинском районе мужчина утонул во время купания

20.05.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе во время купания в бассейне реки Припять утонул мужчина. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66359.php

В Пинском районе мужчина утонул во время купания

Несчастный случай произошел сегодня около 13.00 вблизи деревни Качановичи. Вместе со знакомым мужчина 1965 года рождения отдыхал на реке. По предварительной информации, он прыгнул в воду с плотины и утонул. В этом месте купание запрещено.

Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства случившегося.

УСК по Брестской области призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. Не стоит купаться в местах, которые для этого специально не оборудованы, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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  В Пинском районе во время купания в бассейне реки Припять утонул мужчина. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщил БЕЛТА официальный...
 
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