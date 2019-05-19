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В Брестской области за неделю выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков

20.05.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области 13-19 мая выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией "Брестоблгидромета" Светлана Жогальская.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66358.php

В Брестской области за неделю выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков

Интенсивные дожди прошли в регионе 17 мая, наиболее сильные - в юго-восточной части области. Так, в Столинском районе за ночь выпало 100 мм осадков - больше полуторамесячной нормы. В Пинске, Пинском и Лунинецком районах - около 50 мм. Также сильные ливни прошли в Барановичском, Ивацевичском, Ганцевичском районах. Стихия снова разыгралась 18 мая в Ивацевичском районе, где за несколько часов выпало полторы декадные нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, в Брестской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 17-22, в первой половине недели в отдельных районах воздух прогреется до 26 градусов.

 
 
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  В Брестской области 13-19 мая выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения...
 
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