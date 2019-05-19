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В Брестской области за неделю выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков
20.05.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области 13-19 мая выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией "Брестоблгидромета" Светлана Жогальская.
Интенсивные дожди прошли в регионе 17 мая, наиболее сильные - в юго-восточной части области. Так, в Столинском районе за ночь выпало 100 мм осадков - больше полуторамесячной нормы. В Пинске, Пинском и Лунинецком районах - около 50 мм. Также сильные ливни прошли в Барановичском,
По прогнозам синоптиков, в Брестской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 17-22, в первой половине недели в отдельных районах воздух прогреется до 26 градусов.
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В Брестской области 13-19 мая выпало от 2,5 до 5 декадных норм осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения...
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