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26 мая состоится концерт финалистов музыкального проекта «Я люблю тебя, Брест»
20.05.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 мая состоится концертная программа финалистов музыкального проекта «Я люблю тебя, Брест»
В концертной программе песни о Бресте прозвучат в сопровождении Брестского городского духового оркестра. Место проведения — концертный зал ООКЦ, начало в 16 часов.
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