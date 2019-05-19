Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники милиции остановили в Брестской области фуру, в которой находилось 20 тонн контрафактного спирта из России. Смотрите на видео кадры оперативной съемки.



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Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, крупную партию спирта перевозила фура DAF, управлял которой работник индивидуального предпринимателя.

"Водитель пояснил, что весь объемный груз предназначался исключительно "для личного пользования", – уточнили в управлении.

По информации милиции, груз, общая стоимость которого составила около 200 тысяч рублей, и машину у ИП изъяли, сейчас по факту проводится проверка.