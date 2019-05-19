Жители ул. Волгоградской просят власти благоустроить им детскую площадку

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы многоквартирных домов обращают внимание органов власти, что подготовка к тысячелетию Бреста пока не отразилась на благоустройстве их дворовых территорий.





Более 100 жителей дома по улице Волгоградская подписали коллективное обращение к местным органам власти. В нем они обращают внимание, что в доме проживает очень много детей разного возраста, которые все нуждаются в местах физического развития и свободного времяпровождения.

Детская площадка во дворе домов 8, 12 по улице Волгоградской практически отсутствует, а единичные ее конструкции находятся в непригодном и небезопасном состоянии. Спортивная площадка не ремонтировалась со времен постройки дома и также находится в аварийном состоянии, представляя угрозу для безопасности жильцов.





«Жильцы дома просят власти содействовать в решении проблемы досуга для родителей и детей дома. Дворовая территория обладает достаточной площадью для размещения игрового детского и спортивного оборудования. Оборудование дворовой территории детской и спортивной площадками благоприятно отразится на здоровье детей из соседних дворов микрорайона», - комментирует ситуацию руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.

Подписанты коллективного обращения надеются, что благоустройство дворовой территории будет является частью мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия нашего города.

«На наш взгляд, центральным в подготовке к празднованию тысячелетия города должен быть простой брестчанин, его качество жизни. Поэтому граждане абсолютно правы, что обращают внимание органов власти на проблемные ситуации тех мест, где живут и проводят свой досуг», - комментирует ситуацию руководитель организации Игорь Масловский.