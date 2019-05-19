Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением нанимателями законодательства о труде, об охране труда и технике безопасности

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратурой г.Бреста на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением нанимателями законодательства о труде, об охране труда и технике безопасности. В ходе проведения надзорных мероприятий, проверок, мониторингов установлено, что требования названного законодательства не всегда выполняются. Информация о нарушениях поступает, в том числе от граждан, обратившихся в органы прокуратуры с заявлениями.



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В ряде случаев доводы заявителей подтверждаются, в связи с чем прокуратурой принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан, виновные привлекаются к дисциплинарной либо административной ответственности.

Например, в мае 2019 года в прокуратуру г.Бреста обратились гражданки Т. и Н. В своей жалобе они указали, что в отношении них нанимателем в фонд социальной защиты населения не представлены сведения, необходимые для ведения персонифицированного учета об удержанных, но не перечисленных суммах обязательных страховых взносах. В ходе проверки данные доводы подтвердились и в отношении других работников общества. С учетом изложенного, руководству ООО в апреле 2019 года прокуратурой города внесено предписание об устранении нарушения законодательства об индивидуальном персонифицированном учете, в котором потребовано незамедлительно предоставить в фонд социальной защиты населения сведения о выплатах, на которые начислены и из которых уплачены обязательные страховые взносы. Главный бухгалтер ООО, которая не предоставила данные сведения, привлечена к административной ответственности.

Проверкой по обращению гражданки Б. установлено, что после увольнения в феврале 2018 года она дважды обращалась в декабре 2018 года и в марте 2019 года к бывшему нанимателю в ОАО с заявлениями о выдаче справки о доходах и иных документов о работе. Поводом для обращения с заявлением в прокуратуру города послужило игнорирование со стороны ОАО заявлений гражданки Б. В связи с тем, что бездействие ОАО причиняло вред правам и законным интересам заявителя, прокуратурой города руководству ОАО в мае 2019 года вынесено предписание об устранении нарушений законодательства об осуществлении административных процедур и о труде, в котором потребовано незамедлительно осуществить административную процедуру о выдаче справки о размере заработной платы и выдать документы о работе (расчетные листки). Директор ОАО за невыдачу справки о размере заработной платы привлечён к административной ответственности.

Существенным нарушением является невыплата заработной платы работникам предприятий и организаций г. Бреста. По требованию прокуратуры города в феврале 2019 года была выплачена заработная плата в сумме 125 тыс. рублей 224 работникам одним из СООО города. За нарушение срока выплаты заработной платы директор СООО привлечен к административной ответственности.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрен механизм трудовых правоотношений с работниками. Однако не всегда нанимателями исполняются установленные законодательством обязанности, в связи с чем в крайнем случае граждане обращаются в органы прокуратуры . И только после таких обращений нарушенные права и законные интересы граждан восстанавливаются.

Старший помощник прокурора г.Бреста юрист 1 класса Е.А.Павлова