Украинская авиакомпания устроила распродажу билетов из Минска: во Львов за 80 рублей

Источник материала: KYKY

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» («МАУ») распродает билеты в города Украины, Германии, Турции, США и не только. Вылеты устраивают в том числе и из Минска.

Акция от «МАУ» действует до 26 мая 2019 года, а улететь в путешествие по билетам, купленным в рамках специального предложения, можно до 28 июня 2019 года. Согласно условиям, количество билетов ограничено. Авиакомпания сохранила за собой возможность в любой момент изменить заявленные тарифы и сборы, предварительно не сообщая об этом, поэтому с покупкой лучше не тянуть. Вот, в каких направлениях предлагают отправиться из Минска:

• Минск – Львов: 35 евро;

• Минск – Харьков: 37 евро;

• Минск – Кишинев: 55 евро;

• Минск – Варшава: 57 евро;

• Минск – Франкфурт: 82 евро;

• Минск – Стамбул: 90 евро;

• Минск – Нью-Йорк: 236 евро;

• Минск – Пекин: 237 евро.

Проверить даты и подобрать направление можно на официальном сайте «МАУ» по ссылке .

Фото обложки: The Library of Congress, Flickr.