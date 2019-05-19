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Украинская авиакомпания устроила распродажу билетов из Минска: во Львов за 80 рублей
Источник материала: KYKY>
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» («МАУ»)
Акция от «МАУ» действует до 26 мая 2019 года, а улететь в путешествие по билетам, купленным в рамках специального предложения, можно до 28 июня 2019 года. Согласно условиям, количество билетов ограничено. Авиакомпания сохранила за собой возможность в любой момент изменить заявленные тарифы и сборы, предварительно не сообщая об этом, поэтому с покупкой лучше не тянуть. Вот, в каких направлениях предлагают отправиться из Минска:
• Минск – Львов: 35 евро;
Проверить даты и подобрать направление можно на официальном сайте «МАУ» по
Фото обложки: The Library of Congress, Flickr.
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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» («МАУ») распродает билеты в города Украины, Германии, Турции, США и не только. Вылеты устраивают в том числе и из...
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