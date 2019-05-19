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IT-самосвалы. БелАЗ хочет вступить в ПВТ

20.05.2019 17:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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БелАЗ хочет вступить в ПВТ. Об этом помощник гендиректора по информационным технологиям Александр Ботвинник сообщил dev.by.

Предприятие пытается вступить в ПВТ с момента принятия Декрета №8 («О развитии цифровой экономики», его подписали в декабре 2017 года). Два подразделения БелАЗа являются кандидатами на вступление. Речь о структуре на базе Научно-технического центра (занимается проектированием) и на базе IT-подразделения (занимается программированием: разработкой электронных компонентов управления, систем удаленного мониторинга, моделирования работы автономного транспорта и систем диспетчеризации).

Тем не менее, есть вариант, что для этого завод вряд ли создаст новую структуру: представители считают, что вопросы можно решить реорганизацией внутри. Согласно прогнозам, вскоре электроника в цене самосвала составит до 50%. Вместе с тем стоимость самосвала не должна увеличиться, даже наоборот: возможно, некоторые детали станут дешевле, если получится заменить импортные разработки на беларуские.

БелАЗ к партнерству уже готов, но насколько удастся сэкономить после объединения с IT-шниками – неизвестно: расчеты пока не велись. Однако предполагают, что первый этап объединения потребует больших затрат. Ботвинник отметил, что завод «положил глаз» на ПВТ, потому что считает одним из лучших режимов и хочет с гордостью говорить, что он производит свой «интеллектуальный самосвал». Но для начала, чтобы БелАЗ взяли как стартап, ему придется разработать собственные IT-решения. 

Читайте по теме: IT-льготник. Как ПВТ принёс больше выгоды, чем остальные «простые смертные»

 
 
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БелАЗ хочет вступить в ПВТ. Об этом помощник гендиректора по информационным технологиям Александр Ботвинник сообщил dev.by. Предприятие пытается вступить в ПВТ с...
 
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