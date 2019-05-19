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Предприятия Случчины приняли участие в Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность»
20.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и «Слуцкий мясокомбинат» приняли участие в 25-ой Юбилейной Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность» – WorldFood Azerbaijan 2019, которая состоялась 15 – 17 мая в Баку Экспо Центре.
«Worldfood Azerbaijan» – одна из крупнейших специализированных выставок Прикаспийского региона. В выставке приняли участие более 200 компаний из 20 государств. С национальными павильонами выступили Беларусь, Греция, Италия, Китай, Латвия, Нидерланды, Грузия, Шри-Ланка.
Выставка WorldFood Azerbaijan является единственным в своем роде мероприятием в Азербайджане, являющимся уникальным местом встречи ведущих местных и международных производителей, дистрибьютеров, экспортеров сферы пищевой промышленности. Территория выставки WorldFood Azerbaijan является не только эффективным инструментом демонстрации продукции, оборудования и презентации услуг, но и местом, где дается старт новому бизнесу, и дальнейшему развитию торгово-экономическим отношениям между странами.
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Предприятия Случчины приняли участие в Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность»
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и «Слуцкий мясокомбинат» приняли участие в 25-ой Юбилейной Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность» –...
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