Добрые новости про Андрея Леончика – простого парня из Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Долгожданный футбольный матч, прогулка в парке и новые знакомства. Какие ещё изменения произошли в жизни Андрея Леончика, простого парня из Слуцка, узнайте из репортажа «SG».

В воскресенье 19 мая фанаты футбольного клуба ФК Слуцк пригласили Андрея Леончика на игру. Ребята пришли всемером за час до матча и не с пустыми руками. Они подарили Андрею шарф, майку и флаг команды СФК. Парень обрадовался такому подарку и тут же попросил переодеть его в майку с логотипом СФК. С собой на игру взяли шарф и флаг.

Ребята помогли отцу парня спустить инвалидную коляску вместе с Андреем с третьего этажа, и пешком отправились на стадион.





«О, это ты, тот самый парень из интернета?»

За полчаса до матча ребята решили прогуляться по парку. Встретил несколько старых знакомых и пообщались. Андрея узнавали прохожие, приветствовали его и с интересом смотрели на ребят, сопровождающих парня.





«О, это ты, тот самый парень из интернета? Андрей, кажется?»,- спросил отдыхающий на лавочке в сквере мужчина. Он подошёл к парню, крепко пожал его руку, выразил своё восхищение и пожелал скорейшего выздоровления.





Скоро ребята пошли к входу на стадион. В этот раз проблем с проходом не было. Никто не спросил у сопровождающего билет, а у Андрея удостоверение инвалида. Хотя в прошлый раз было именно так. Андрей искренне улыбался, как только понял, что препятствий нет.





Кричал так, что немного осип

Специальных мест для инвалидов-колясочников на стадионе нет. Поэтому Андрея разместили около главной трибуны слева. Он с нетерпением ждал начала матча и искренне радовался.

«Наконец-то моя мечта сбылась! Кстати, вратарь СФК учился со мной в параллели», - с гордостью сказал Андрей, когда зазвучал гимн и на поле вышли игроки.





На вопрос, кто сегодня победит, Андрей ответил: «Конечно же наши! Ведь я не зря приехал за них болеть.»

И когда СФК забили первый гол, казалось, что Андрей выпрыгнет из коляски от радости. Эмоции были настолько сильными, что он вместе со всеми кричал «Гол!». Но вместе с тем очень переживал. Когда за пять минут до конца игры наши забили решающий гол, Андрей кричал так, что немного осип.





Подарки от СФК и фанатов клуба

Во время игры Андрею подарили буклет с расписанием игр команды СФК. На обложке были подписи всех игроков. Андрей принял его с радостью и несколько раз просил показать ему буклет. В конце игры удалось сфотографироваться с частью команды.





А вот подарки от фанатов ребята купили сами за свои деньги. Один из них рассказал, что предлагали клубу помочь им с подарками. Но ответа не дождались. Поэтому скинулись кто сколько может. В общей сложности презент для Андрея обошёлся около 60 рублей.

В планах у фанатов СФК хотя бы раз в неделю приходить к Андрею в гости и вывозить его на прогулки в хорошую погоду.





О сборе средств, помощи и новых знакомствах

Последнюю неделю к Андрею в гости приходит человек, который делает массаж рук и ног. После сеансов парню стало намного легче. Пару раз в неделю к Андрею приезжают гости, многих из них парень видит впервые. Среди них большинство девушек, и это воодушевляет Андрея.

«Боюсь, скоро будут ревновать меня друг к другу», - шутит парень.





На сегодняшний день к призыву о помощи присоединились много неравнодушных людей. За месяц на благотворительный счёт поступило 1205 рублей. На номер телефона перевели 788 рублей. Пожертвования в Св. Михайловской церкви составили около 100 рублей.

Листовку с информацией о сборе средств разместили в ТЦ «Европарк» у павильона «Евросеть». Подобные находятся в ТЦ «Маяк» и в костёле. В ближайшее время в торговых центрах установят урны для пожертвований.





















Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by