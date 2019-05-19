ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Пинска отправился ловить раков на Припять и утонул

20.05.2019 20:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Житель Пинска отправился ловить раков на Припять и утонул
Фото из открытых источников

Как стало известно, 18 мая компания мужчин отправилась на рыбалку на Припять в Пинском районе. Один из них отлучился, чтобы наловить раков. Когда 30-летний мужчина спустя долгое время не вернулся, его товарищи вызвали милицию.

Житель Пинска отправился ловить раков на Припять и утонул В Бегомле четырехлетний мальчик утонул в водоеме

К сожалению, трагедии избежать не удалось. Тело пропавшего мужчины обнаружили на следующий день неподалеку от берега примерно в 80 метрах вниз по течению от того места, где он, предположительно, зашел в воду, пишет TUT.by.

По данному факту проводится проверка. Выясняется точная причина смерти мужчины. Примечательно, что освидетельствование товарищей погибшего показало, что они были пьяны. При этом не ясно, употреблял ли алкоголь сам 30-летний пинчанин незадолго до своей гибели.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хотим подчеркнуть местный колорит». На Зыбицкой открылся ресторан Busel House
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика