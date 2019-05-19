Житель Пинска отправился ловить раков на Припять и утонул

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 18 мая компания мужчин отправилась на рыбалку на Припять в Пинском районе. Один из них отлучился, чтобы наловить раков. Когда 30-летний мужчина спустя долгое время не вернулся, его товарищи вызвали милицию.

К сожалению, трагедии избежать не удалось. Тело пропавшего мужчины обнаружили на следующий день неподалеку от берега примерно в 80 метрах вниз по течению от того места, где он, предположительно, зашел в воду, пишет TUT.by .

По данному факту проводится проверка. Выясняется точная причина смерти мужчины. Примечательно, что освидетельствование товарищей погибшего показало, что они были пьяны. При этом не ясно, употреблял ли алкоголь сам 30-летний пинчанин незадолго до своей гибели.