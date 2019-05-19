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Мининформ выдал разрешение на распространение 6 иностранных телепрограмм

20.05.2019 19:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мининформ выдал разрешение на распространение 6 иностранных телепрограмм
Фото из открытых источников

Мининформ выдал разрешение на распространение 6 иностранных телепрограмм Какие телепрограммы наиболее популярны у наших зрителей?
Как стало известно, Министерство информации Республики Беларуси выдало разрешения на распространение в стране шести иностранных телепрограмм. В список попали такие каналы, как «Терра Инкогнита», «Неизвестная планета», «Советское кино», «HD Медиа», «КиноМеню HD» и «STAR cinema».

Отмечается, что указанные телепрограммы имеют развлекательную и познавательную направленность – сюжеты о путешествиях, а также демонстрация художественных (игровых) фильмов. Разрешения на распространение выданы сроком на три года.

 
 
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Разрешения на распространение выданы сроком на 3 года.
 
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