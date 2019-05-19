Отмечается, что указанные телепрограммы имеют развлекательную и познавательную направленность – сюжеты о путешествиях, а также демонстрация художественных (игровых) фильмов. Разрешения на распространение выданы сроком на три года.
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Мининформ выдал разрешение на распространение 6 иностранных телепрограмм
20.05.2019 19:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Отмечается, что указанные телепрограммы имеют развлекательную и познавательную направленность – сюжеты о путешествиях, а также демонстрация художественных (игровых) фильмов. Разрешения на распространение выданы сроком на три года.
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Разрешения на распространение выданы сроком на 3 года.
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