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Белоруска Татьяна Мацко стала 4-кратной чемпионкой Европы по самбо

20.05.2019 18:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Татьяна Мацко стала 4-кратной чемпионкой Европы по самбо
Фото из открытых источников

Белорусская спортсменка Татьяна Мацко стала четырехкратной чемпионкой Европы по самбо. В категории до 64 кг в финале турнира в Испании белоруска уверенно одолела россиянку Валерию Анисимову.

Белоруска Татьяна Мацко стала 4-кратной чемпионкой Европы по самбо Белорусские самбисты завоевали 12 медалей на Чемпионате мира в Румынии

Годом ранее на континентальном форуме в Греции Татьяна Мацко также встречалась с этой соперницей и добилась победы. За карьеру спортсменка из Гродно выиграла три последних чемпионата мира и четырежды завоевывала «золото» континентальных форумов, отмечает БЕЛТА. Она также является чемпионкой I Европейских игр в Баку.

В женской сборной Беларуси «серебряными» призерами чемпионата стали Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (68 кг), «бронзовыми» – Марина Жарская (52 кг), Карина Шут (72 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг).

В соревнованиях среди мужчин серебряную медаль завоевал белорус Степан Попов (74 кг). На третью ступень пьедестала почета в Хихоне поднимались белорусские самбисты Владислав Саяпин (68 кг), Александр Круглик (82 кг), Сергей Лесяк (до 100 кг). В разделе боевого самбо «серебряными» призерами соревнований стали Василий Остапец (68 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг).

В общекомандном зачете с одной золотой, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами сборная Беларуси по самбо заняла четвертое место.

 
Теги: Гродно
 
 
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Чемпионат Европы по самбо завершился в испанском Хихоне.
 
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