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Обложили... Вот-вот начнётся дождь, а билборды уже "выпали в осадок"

20.05.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Яндекс.Погода обещает, что вот-вот в Бресте начнётся дождь. Не то, чтобы сильный, но не забудьте захватить с собой зонтики на вечернюю прогулку. Может быть будет гроза. Это что, первая в этом году?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66363.php

Обложили... Вот-вот начнётся дождь, а билборды уже "выпали в осадок"

Между тем, как информируют нас читатели - на Варшавке прилёг (сдуло?) билборд с рекламой.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66363.php

Обложили... Вот-вот начнётся дождь, а билборды уже "выпали в осадок"

Можно было бы предположить, что упал от ветра, но если присмотреться, видно, что кто-то заботливо подложил поддоны. Значит, уложила билборд твёрдая рука человека.

 
Теги: Брест
 
 
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  Яндекс.Погода обещает, что вот-вот в Бресте начнётся дождь. Не то, чтобы сильный, но не забудьте захватить с собой зонтики на вечернюю прогулку. Может быть будет...
 
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