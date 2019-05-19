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Обложили... Вот-вот начнётся дождь, а билборды уже "выпали в осадок"
20.05.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Яндекс.Погода обещает, что вот-вот в Бресте начнётся дождь. Не то, чтобы сильный, но не забудьте захватить с собой зонтики на вечернюю прогулку. Может быть будет гроза. Это что, первая в этом году?
Между тем, как информируют нас читатели - на Варшавке прилёг (сдуло?) билборд с рекламой.
Можно было бы предположить, что упал от ветра, но если присмотреться, видно, что кто-то заботливо подложил поддоны. Значит, уложила билборд твёрдая рука человека.
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