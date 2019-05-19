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Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине состоялась инаугурация нового президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления от имени белорусского лидера передал вице-премьер Игорь Ляшенко.
Однако интерес вызвала не столько сама церемония, сколько первые заявления Зеленского на посту президента.
Во-первых, новоизбранный глава государства озвучил давно волновавший всех вопрос о роспуске Верховной Рады. Кроме этого, Зеленский потребовал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, призвал уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны страны.
Своими первоочередными задачами Владимир Зеленский назвал: прекратить войну на Донбасе и вернуть всех украинских пленных на Родину. Подробнее – в материале Алексея Елфимова.
Этот понедельник для украинцев стал символом не просто новой недели, а, возможно, новой эпохи в жизни страны. Владимир Зеленский, приехав к Раде, стремительной походкой направляется к зданию парламента, делая по дороге селфи со своим избирателям.
На церемонии инаугурации нового главы государства – четыре экс-президента Украины, а также важные гости из-за рубежа.
Главная задача, по словам Зеленского – остановить огонь на Донбассе. Кстати, еще на первой пресс-конференции после победы на выборах новоизбранный президент заявил, что его приоритетными задачами станет перезагрузка минского процесса и продолжение работы в «нормандском формате». Сегодня он говорит даже резче – ради этого он готов потерять должность. Говоря о мире, Зеленский переходит на русский язык.
Владимир Зеленский, президент Украины:
Новоизбранный президент требует принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и уволить некоторых чиновников, в частности, генпрокурора, министра обороны и главу СБУ. В целом речь изобиловала теми самыми нюансами, которые были анонсированы сторонниками Зеленского еще накануне. Глава Верховной Рады оценил выступление нового главы государства так: «Было весело». Ну что ж, Зеленский это и обещал.
Владимир Зеленский:
В целом, если не обращать внимание на казус с удостоверением президента, которое упало, в чем некоторые усмотрели недобрый знак, то все прошло без эксцессов.
«Новый этап. Мы готовы», – вот так емко прокомментировал свое вступление в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, выложив еще накануне фото с женой в Instagram.
Станет ли 5-летняя «эра Зеленского» новым этапом для всей Украины или же все окажется продолжением популярного телесериала с Василием Голобородько – покажет время.
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Новости Украины. В Украине состоялась инаугурация нового президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24...
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