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Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

20.05.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине состоялась инаугурация нового президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Поздравления от имени белорусского лидера передал вице-премьер Игорь Ляшенко.

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины

Однако интерес вызвала не столько сама церемония, сколько первые заявления Зеленского на посту президента.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады: о чём заявил президент Украины после инаугурации

Во-первых, новоизбранный глава государства озвучил давно волновавший всех вопрос о роспуске Верховной Рады. Кроме этого, Зеленский потребовал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, призвал уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны страны.

Своими первоочередными задачами Владимир Зеленский назвал: прекратить войну на Донбасе и вернуть всех украинских пленных на Родину. Подробнее – в материале Алексея Елфимова.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Этот понедельник для украинцев стал символом не просто новой недели, а, возможно, новой эпохи в жизни страны. Владимир Зеленский, приехав к Раде, стремительной походкой направляется к зданию парламента, делая по дороге селфи со своим избирателям.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

На церемонии инаугурации нового главы государства – четыре экс-президента Украины, а также важные гости из-за рубежа.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Главная задача, по словам Зеленского – остановить огонь на Донбассе. Кстати, еще на первой пресс-конференции после победы на выборах новоизбранный президент заявил, что его приоритетными задачами станет перезагрузка минского процесса и продолжение работы в «нормандском формате». Сегодня он говорит даже резче – ради этого он готов потерять должность. Говоря о мире, Зеленский переходит на русский язык.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Владимир Зеленский, президент Украины:
Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Новоизбранный президент требует принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и уволить некоторых чиновников, в частности, генпрокурора, министра обороны и главу СБУ. В целом речь изобиловала теми самыми нюансами, которые были анонсированы сторонниками Зеленского еще накануне. Глава Верховной Рады оценил выступление нового главы государства так: «Было весело». Ну что ж, Зеленский это и обещал.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Владимир Зеленский:
На протяжении своей жизни я всегда старался сделать все, чтобы украинцы смеялись. В ближайшие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

В целом, если не обращать внимание на казус с удостоверением президента, которое упало, в чем некоторые усмотрели недобрый знак, то все прошло без эксцессов.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

«Новый этап. Мы готовы», – вот так емко прокомментировал свое вступление в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, выложив еще накануне фото с женой в Instagram.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Станет ли 5-летняя «эра Зеленского» новым этапом для всей Украины или же все окажется продолжением популярного телесериала с Василием Голобородько – покажет время.

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

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Новости Украины. В Украине состоялась инаугурация нового президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24...
 
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