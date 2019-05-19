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В Беларуси уменьшают число банкоматов и инфокиосков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране станет меньше банкоматов и инфокиосков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С развитием рынка карточек и информационных технологий все чаще используется система дистанционного банковского обслуживания. Клиенты, не выходя из дома или офиса, могут проводить безналичные платежи. Держатели карточек предпочитают оплачивать услуги онлайн.
В связи с этим часть инфокиосков и банкоматов становятся нерентабельными и выводятся из эксплуатации. По данным Нацбанка, за 2018 год число банкоматов сократилось на 3,5 %, инфокиосков стало меньше на 5 %.
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Новости Беларуси. В стране станет меньше банкоматов и инфокиосков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С развитием рынка карточек и информационных...
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