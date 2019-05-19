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Соцобъекты в Островце получили статус Всебелорусской молодежной стройки

20.05.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал  Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцобъекты в Островце получили статус Всебелорусской молодежной стройки

Поручение – определить молодежи такой объект – прозвучало на встрече Александра Лукашенко с активом БРСМ в день 100-летия ВЛКСМ осенью 2018-го. Подобный статус  поспособствует повышению социальной активности молодежи и объединит ребят большой гражданско-патриотической идеей.

Соцобъекты в Островце получили статус Всебелорусской молодежной стройки

Сейчас в городе атомщиков широко развернулось жилищное строительство. Появятся многофункциональный спорткомплекс, школа‚ больница, детский сад, автовокзал. К работам предлагается привлекать не только студотряды, но и просто молодых людей в возрасте от 14 до 31 года‚ желающих внести свою лепту в возведение города, который, к слову, растет на глазах. К 2020 году его население увеличится с 10 до 22 тысяч человек.

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Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал  Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение – определить молодежи такой объект –...
 
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