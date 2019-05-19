Премьер-министр будет нести персональную ответственность за экономический рост Беларуси

Источник материала: Интерфакс

На премьер-министра Беларуси будет возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.

"Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта", - говорится в сообщении.