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Премьер-министр будет нести персональную ответственность за экономический рост Беларуси
Источник материала: Интерфакс
На премьер-министра Беларуси будет возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая.
"Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта", - говорится в сообщении.
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На премьер-министра Беларуси будет возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса,...
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