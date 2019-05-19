В Полоцком районе мужчина из ревности поджег дом

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Полоцком районе гражданин Узбекистана из ревности поджег дом родственников сожительницы, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Отмечается, что ссоры на почве ревности между мужчиной 1980 года рождения и его сожительницей 1991 года рождения возникали и ранее.

19 мая, придя с работы домой и не обнаружив там девушки, ревнивец решил сжечь «семейное гнездо», по факту принадлежащее ее родственнице. Последнюю о своем намерении он честно предупредил по телефону, после чего слил с мотоблока бензин, облил строение и сдержал слово.

В результате пожара в доме повреждено имущество, уничтожены кровля, потолочные перекрытия. Для дальнейшего проживания он не пригоден. По данному факту проводится проверка.