Эстафета огня «Пламя мира» в Волковыске на Шведской горе

Источник материала: Новости Волковыска

Эстафета огня пройдет по семи районам Гродненщины, включая Волковысский. По маршрутам следования каравана отремонтированы дороги, установлены фотозоны, штендеры, растяжки с тематикой II Европейских игр.

Состав каравана: 7 хранителей огня, 10 администраторов, 10 волонтеров, 14 человек технического персонала, 8 водителей.

И сегодня он ступил на гостеприимную волковысскую землю.

У подножия Шведской горы перед участниками эстафеты, волковычанами и гостями города выступили клуб исторической реконструкции «Волковысская хоругвь» и театр моды «Спадчына» и талисман II Европейских игр лисенок Лесик вместе с чирлидинговой группой гимназии № 2.

Перед присутствующими с приветственным словом выступил председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько, после чего хранители огня передали главе района лампаду с огнем.

А воспитанник Гродненской СДЮШОР № 1, белорусский велосипедист, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет, чемпион мира и победитель Кубка мира на треке в скретче 2018 года факелоносец Евгений Королек обратился к собравшимся с приветствием.

«Пламя мира» было зажжено от лампады и факелоносцы устремились на Шведскую гору.

На вершине произошла символичная встреча факелов Олимпиады-80 и II Европейских игр. Человек с активной жизненной позицией, факелоносец той далекой Олимпиады наш земляк Сергей Прокопчик возглавил эстафету при спуске к подножию горы.

На сцене произошла церемония переноса огня в лампаду. А Сергей Сергеевич выступил к собравшимся с пламенной речью, от которой просто захватывало дух, а у самого олимпийского факелоносца вызвало появление слез.

Затем состоялся небольшой концерт и показательные выступления каратистов, а «Пламя мира» направилось в Мирский замок, а далее проследует в Новогрудок.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с мероприятия в группе Волковыск online в соцсети Вконтакте.

Фоторепортаж с эстафеты Юлии Янович .





















































































































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