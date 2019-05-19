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Оторвалось переднее колесо: на МКАД столкнулись 4 легковушки

20.05.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло около полудня на кольцевой в районе улицы Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оторвалось переднее колесо: на МКАД столкнулись 4 легковушки

У Audi оторвалось колесо, в результате чего произошло столкновение с двигающимся сзади Volkswagen. Увидев происходящее, водитель DAF попытался затормозить, чтобы перестроиться в другую полосу, но это также вызвало столкновение со следовавшим за Ford Transit.

Оторвалось переднее колесо: на МКАД столкнулись 4 легковушки

В результате ДТП один из водителей пострадал и был доставлен больницу. По факту аварии проводится проверка.

Оторвалось переднее колесо: на МКАД столкнулись 4 легковушки

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Новости Беларуси. ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло около полудня на кольцевой в районе улицы Шаранговича, сообщили в программе «Столичные...
 
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