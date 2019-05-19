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Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старая мебель как источник вдохновения. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – все это стало творческим материалом для немецких художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они создали в Серебрянке необычную скульптуру. Она напоминает деревянную арку из вещей, висящих в воздухе. Берлинский стиль покорил не только прохожих Ленинского района, но и всех жителей нашего города. К слову, минчане активно участвовали в процессе, принося ненужные вещи.
Надежда Царенок, организатор проекта:
Мне кажется, как раз в спальных районах именно такого движения, такой жизни и не хватает. Эта скульптура вызывает у меня исключительно положительные эмоции.
В планах у проекта арт-резиденция – организовывать такие скульптуры по всему городу.
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Новости Беларуси. Старая мебель как источник вдохновения. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – все это стало творческим материалом для немецких художников,...
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