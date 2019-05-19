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Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

20.05.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Старая мебель как источник вдохновения. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – все это стало творческим материалом для немецких художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Они создали в Серебрянке необычную скульптуру. Она напоминает деревянную арку из вещей, висящих в воздухе. Берлинский стиль покорил не только прохожих Ленинского района, но и всех жителей нашего города. К слову, минчане активно участвовали в процессе, принося ненужные вещи.

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Надежда Царенок, организатор проекта:
В мире кризис отходов, и нам нужно переосмысливать свое поведение и отношение к отходам и видеть в этом ресурс. Именно поэтому ребята делают свое искусство из ненужных вещей.

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Мне кажется, как раз в спальных районах именно такого движения, такой жизни и не хватает. Эта скульптура вызывает у меня исключительно положительные эмоции.

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

В планах у проекта арт-резиденция – организовывать такие скульптуры по всему городу.

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Люди в материале: Надежда Царенок
 
 
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Новости Беларуси. Старая мебель как источник вдохновения. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – все это стало творческим материалом для немецких художников,...
 
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