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«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

20.05.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шанс на здоровую и полноценную жизнь. Благотворительный детский фэшн-проект прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

В показе участвовали около 180 малышей. Они вышли на подиум в одежде уличного стиля и вечерних платьях от известных дизайнеров.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

Изюминкой показа стали необычные входные билеты – для того, чтобы насладиться дефиле маленьких моделей, нужно было принести с собой детские вещи и подарить их тем, кто нуждается. Все собранные средства направлены в онкологический центр в Боровлянах.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

Анна Ляшенко, организатор благотворительного проекта:
Принимали, собственно, этот сбор, и он с каждым разом растет и растет, что не может не радовать. Потому что это значит, что все наши люди, все наши медийные персоны, журналисты очень отзывчивы к таким серьезным проблемам.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

Алеся Стежко, куратор благотворительного проекта:
На самом деле никто не остается равнодушным. Никто никогда не остается в стороне, все помогают и все всегда откликаются.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

Елена Кисель:
Когда нас много и каждый по капельке поможет, это выливается в огромные суммы и огромную помощь.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

В показе приняли участие дизайнеры из Беларуси, России и Украины. К слову, это уже девятый подобный благотворительный проект.

«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске

Люди в материале: Анна Ляшенко, Алеся Стежко, Елена Кисель
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Шанс на здоровую и полноценную жизнь. Благотворительный детский фэшн-проект прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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