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«Это выливается в огромную помощь»: необычный благотворительный детский показ мод прошёл в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шанс на здоровую и полноценную жизнь. Благотворительный детский фэшн-проект прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В показе участвовали около 180 малышей. Они вышли на подиум в одежде уличного стиля и вечерних платьях от известных дизайнеров.
Изюминкой показа стали необычные входные билеты – для того, чтобы насладиться дефиле маленьких моделей, нужно было принести с собой детские вещи и подарить их тем, кто нуждается. Все собранные средства направлены в онкологический центр в Боровлянах.
Анна Ляшенко, организатор благотворительного проекта:
Алеся Стежко, куратор благотворительного проекта:
Елена Кисель:
В показе приняли участие дизайнеры из Беларуси, России и Украины. К слову, это уже девятый подобный благотворительный проект.
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Новости Беларуси. Шанс на здоровую и полноценную жизнь. Благотворительный детский фэшн-проект прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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