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Стартовали первые совместные учения военных Узбекистана и Беларуси
20.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первые совместные учения военнослужащих Узбекистана и Беларуси начались в Наманганской области на полигоне Гурумсарай. Об этом сообщается
Маневры «Боевое содружество-2019», в котором участвуют подразделения спецназа двух стран, продлятся до 27 мая.
«Прежде всего, нам предстоит отработать совместные действия разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач. И что немаловажно, и та и другая сторона получит колоссальный опыт от совместной работы», – отметил командующий войсками Восточного военного округа Узбекистана полковник Лутфулло Бузруков.
Участники маневров также отработают проведение антитеррористических мероприятий в горной местности.
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Маневры «Боевое содружество-2019», в котором участвуют подразделения спецназа двух стран, продлятся до 27 мая.
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