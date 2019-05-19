Стартовали первые совместные учения военных Узбекистана и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые совместные учения военнослужащих Узбекистана и Беларуси начались в Наманганской области на полигоне Гурумсарай. Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

Маневры «Боевое содружество-2019», в котором участвуют подразделения спецназа двух стран, продлятся до 27 мая.

«Прежде всего, нам предстоит отработать совместные действия разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач. И что немаловажно, и та и другая сторона получит колоссальный опыт от совместной работы», – отметил командующий войсками Восточного военного округа Узбекистана полковник Лутфулло Бузруков.

Участники маневров также отработают проведение антитеррористических мероприятий в горной местности.