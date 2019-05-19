Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, по юго-западу - плюс 17-18. Днем будет от 21 до 27 выше нуля.
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До 27 градусов тепла и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 21 мая
20.05.2019 21:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, по юго-западу - плюс 17-18. Днем будет от 21 до 27 выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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