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В Польше впервые появились на свет шестерняшки
Источник материала: Интерфакс
Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются шестерняшки, а также один из немногих подобных случаев в мире.
Роды 29-летней женщины прошли в больнице города Кракова.
Родителей поздравил президент страны Анджей Дуда. Он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.
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Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщают местные СМИ. Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на...
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