В Польше впервые появились на свет шестерняшки

Источник материала: Интерфакс

Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются шестерняшки, а также один из немногих подобных случаев в мире.



Вес новорожденных составляет от 890 гр до 1,3 кг.

Роды 29-летней женщины прошли в больнице города Кракова.

Родителей поздравил президент страны Анджей Дуда. Он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.