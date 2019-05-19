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Спортивно-педагогические классы появятся в Беларуси

20.05.2019 21:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В белорусских школах появятся спортивно-педагогические классы, сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования министерства образования Беларуси Ирина Коржова.

"Мы планируем создание спортивно-педагогических классов, наряду с уже существующими педагогическими и аграрными", - сообщила она на пресс-конференции в Минске в понедельник.

По ее словам, вопрос о создании классов со спортивно-педагогической направленностью находится в стадии обсуждения и разработки, а над их созданием Минобр вплотную работает вместе с министерством спорта и туризма Беларуси.

Ожидается, что первые спортивно-педагогические классы, в которых учащиеся старших классов смогут углубленно изучать спорт и педагогику и таким образом как можно раньше определиться с выбранной специальностью.

Спортивно-педагогические классы появятся в БеларусиТак, И.Коржова обратила внимание на тот момент, что создание подобных специализированных классов показало свою состоятельность на примере аграрных и педагогических классов, которые уже функционируют. При этом, например, в педагогических классах обучаются около 2240 учащихся, из которых около 25% связывают свою дальнейшую жизнь с педагогикой.

"Мы не ставим целью определить всех учащихся таких классов в вузы по специальности. Напротив, раннее знакомство с педагогикой, например, позволяет избежать среди педагогов случайных людей, что наиболее важно", - отметила она.

По мнению И.Коржовой, 25%- хороший показатель поступления на педагогические специальности при таком подходе.

Классы с аграрной направленностью были впервые открыты в Беларуси в учебном году-2018/2019. В более чем 200 таких классах, которые открыты как в городских УО, так и в сельских, обучается более 1200 учащихся.

Кроме того, в программу обучения всех учащихся 10-х классов введен обязательный предмет "труд". На нем подростки получают базовые знания и навыки по выбранным профилям и специальностям. Наибольшей популярностью у школьников пользуется обучение по профессиям "швея", "столяр", "оператор ПЭВМ". Всего в перечне предметов около 70 специальностей, обучение которых на "трудах" возможно как на базе школ, так и ПТУ и ССУЗОВ.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В белорусских школах появятся спортивно-педагогические классы, сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального...
 
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