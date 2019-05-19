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В Нижегородской области пройдут переговоры военных представителей стран-участниц ОДКБ в рамках подготовки к совместным учениям
Источник материала: Интерфакс
В Нижегородскую область прибыла делегация представителей вооруженных сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"Более 30 офицеров, представляющих вооруженные силы Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, проведут на базе центра боевой подготовки ЗВО очередной этап переговоров по порядку подготовки и проведения совместного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2019" и специального учения с силами и средствами материального обеспечения вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Эшелон - 2019", говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений, которые пройдут в октябре, будут отработаны вопросы организации взаимодействия группировок войск при совместном выполнении задач по предназначению, всестороннего обеспечения разнородных группировок, а так же совершенствования системы управления.
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В Нижегородской области пройдут переговоры военных представителей стран-участниц ОДКБ в рамках подготовки к совместным учениям
В Нижегородскую область прибыла делегация представителей вооруженных сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба...
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