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Как раскупают билеты на II Европейские игры, и представители каких стран выбирают пакет услуг «всё включено»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безвизовый режим для иностранных журналистов на II Европейских играх начал действовать с 20 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители СМИ могут пересекать границу без лишних формальностей. Освещать спортивное событие будут журналисты из 52 стран. В общей сложности это более тысячи репортtров. Но гораздо больше на Игры приедет болельщиков. На многие виды спорта билеты практически раскуплены. Правда, организаторы идут навстречу и увеличивают количество мест на трибунах.
Виктория Ходосок, СТВ:
Чем ближе Игры, тем больше и забот насущных. Правда, организаторов это не пугает. Сегодня ломают голову над тем, как усадить всех болельщиков на трибуны. Желающих оказалось куда больше. В спросе многие виды спорта: пляжный футбол, легкая атлетика, самбо.
Всем рекоммендую залезть на сайт, появились отличные места – центральные, более дешевые. Каждый зритель может найти для себя место, которое ему по вкусу и по карману.
Кстати, билеты на церемонии Игр и есть самые дорогие. Но оправдано: обещают уникальное шоу со звездами мировой величины. Их имена не раскрывают, но нескромно говорят о реальных ценах билетов на их концерты.
Из приятного – болельщиков ждут и сюрпризы, и подарки – эксклюзивные сувениры, которых никогда не было в продаже.
А для тех, кто любит all inclusive, разработали готовые пакеты – со зрелищем, гастрономическими изысками и культурным променадом.
Ольга Демешкевич, руководитель портала туристической компании:
Более 4000 спортсменов, тысячи болельщиков и сотни журналистов уже ждут начала Европейских игр. Между прочим, для представителей СМИ уже 20 мая начал действовать безвизовый режим. В Беларусь приедут репортеры из 52 стран – со всей Европы, Бразилии, Индии, США, Монголии.
Также в Минске будут работать и представители различных телекомпаний, трансляции которых увидят зрители более чем 120 стран.
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Как раскупают билеты на II Европейские игры, и представители каких стран выбирают пакет услуг «всё включено»
Новости Беларуси. Безвизовый режим для иностранных журналистов на II Европейских играх начал действовать с 20 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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