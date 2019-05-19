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Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабная реконструкция проводится сразу в трех парках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Завершаются работы по обустройству парка имени Уго Чавеса и зеленой зоны в районе улиц Ульяновской и Красноармейской. По-новому уже выглядит парк имени Михаила Павлова в Московском районе. Реконструированы площадки для массовых мероприятий, обновлены пешеходные дорожки, установлены лавочки.
Андрей Процук, начальник производственного отдела Минскзеленстрой:
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству Минскзеленстрой:
К старту Игр дополнительно озеленят территории у главных спортивных арен и фан-зон, цветами и кустарниками украсят въезды в город и трассы будущих велогонок.
Продолжат благоустройство и не центральных магистралей. Так на проспекте Пушкина появились кадки, вазы и кашпо с цветами. Всего на улицах города уже высажено около 700 тысяч цветов.
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Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Масштабная реконструкция проводится сразу в трех парках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Завершаются работы по...
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