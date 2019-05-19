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Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм

20.05.2019 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция проводится сразу в трех парках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм

Завершаются работы по обустройству парка имени Уго Чавеса и зеленой зоны в районе улиц Ульяновской и Красноармейской. По-новому уже выглядит парк имени Михаила Павлова в Московском районе. Реконструированы площадки для массовых мероприятий, обновлены пешеходные дорожки, установлены лавочки.

Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм

Андрей Процук, начальник производственного отдела Минскзеленстрой:
В настоящее время завершаем работу по ремонту ограждения парка имени Горького со стороны улицы Первомайской. В прошлом году были завершены работы по улице Фрунзе, в этом году по улице Первомайской. Планируем закончить работы к концу месяца.

Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству Минскзеленстрой:
Установлены уже талисманы Европейских игр со стороны гродненского, московского, витебского направлений. Также они будут установлены возле «Динамо». Кроме того, сейчас ведутся работы по установке вертикальных кашпо.

Реконструкция концертных площадок, лавочки и цветы. Как благоустраивают Минск ко II Европейским играм

К старту Игр дополнительно озеленят территории у главных спортивных арен и фан-зон, цветами и кустарниками украсят въезды в город и трассы будущих велогонок.

Продолжат благоустройство и не центральных магистралей. Так на проспекте Пушкина появились кадки, вазы и кашпо с цветами. Всего на улицах города уже высажено около 700 тысяч цветов.

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Новости Беларуси. Масштабная реконструкция проводится сразу в трех парках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Завершаются работы по...
 
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