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20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

20.05.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под урожай 2019 года Государственный реестр сортов пополнился 20 новинками растениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

Их представил Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. База центра находится в Жодино.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

И именно эта площадка является главный источником новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в Беларуси.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

О научных достижениях, в том числе и молодых специалистов, в видеоматериале Юлия Стриго.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

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Новости Беларуси. Под урожай 2019 года Государственный реестр сортов пополнился 20 новинками растениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их представил...
 
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