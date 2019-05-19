20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под урожай 2019 года Государственный реестр сортов пополнился 20 новинками растениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Их представил Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. База центра находится в Жодино.





И именно эта площадка является главный источником новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в Беларуси.





О научных достижениях, в том числе и молодых специалистов, в видеоматериале Юлия Стриго.







