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В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Скоро здесь появится аппарат МРТ. Сейчас на территории больничного городка строят отдельное одноэтажное здание, где и будет проходить вся диагностика.
Он будет соединен с приемным отделением. Для амбулаторных пациентов предусмотрен отдельный вход, помещение приспособят и для людей с ограниченными возможностями.
Наисовременнейший аппарат позволит проводить исследования сосудов, сердца, мозга, выявить биохимические изменения в организме.
Ольга Белоус, главный врач Солигорской центральной районной больницы:
Потребность в такого рода диагностике в городе высокая. Ранее ждать процедуру МРТ приходилось около месяца. После появления в райцентре своего аппарата ситуация улучшится. В отделении также будут обслуживаться пациенты еще семи южных районов области.
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Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро здесь появится аппарат МРТ....
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