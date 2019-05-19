ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

20.05.2019 21:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Скоро здесь появится аппарат МРТ. Сейчас на территории больничного городка строят отдельное одноэтажное здание, где и будет проходить вся диагностика.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Он будет соединен с приемным отделением. Для амбулаторных пациентов предусмотрен отдельный вход, помещение приспособят и для людей с ограниченными возможностями.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Наисовременнейший аппарат позволит проводить исследования сосудов, сердца, мозга, выявить биохимические изменения в организме.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Ольга Белоус, главный врач Солигорской центральной районной больницы:
За смену около 20 пациентов. Учитывая, что две смены – это около 40 человек в день мы сможем обслуживать. По кадровому вопросу мы работаем в плане переподготовки специалистов, учитывая, что необходимо будет дополнительно четыре врача и шесть рентген-лаборантов.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Потребность в такого рода диагностике в городе высокая. Ранее ждать процедуру МРТ приходилось около месяца. После появления в райцентре своего аппарата ситуация улучшится. В отделении также будут обслуживаться пациенты еще семи южных районов области.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Люди в материале: Ольга Белоус
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро здесь появится аппарат МРТ....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика