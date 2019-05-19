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Названа причина гибели сотрудника ГАИ под Могилевом
20.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стали известны подробности в расследовании дела о гибели сотрудника ГАИ в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Следователи считают, что 22-летний лейтенант милиции совершил самоубийство. Это единственная версия. Информация о том, что инспектора
«В результате изучения ноутбука погибшего установлено, что 1 апреля текущего года он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым», – рассказал заместитель начальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Беларуси Максим Свирид.
Сейчас следователи выясняют, по какой причине правохранитель совершил самоубийство.
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