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Названа причина гибели сотрудника ГАИ под Могилевом

20.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стали известны подробности в расследовании дела о гибели сотрудника ГАИ в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Следователи считают, что 22-летний лейтенант милиции совершил самоубийство. Это единственная версия. Информация о том, что инспектора похитили и убили, не подтвердилась. Тело Евгения Потаповича нашли 16 мая в лесном массиве под Могилевом. По данным судмедэкспертов, милиционер выстрелил себе в голову.

«В результате изучения ноутбука погибшего установлено, что 1 апреля текущего года он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым», – рассказал заместитель начальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Беларуси Максим Свирид.

Сейчас следователи выясняют, по какой причине правохранитель совершил самоубийство.



 
Теги: Могилев
 
 
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Тело Евгения Потаповича было найдено 16 мая в лесном массиве.
 
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