ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

20.05.2019 21:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми странами. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения верительных грамот послами девяти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония, символизирующая официальное начало работы главы диппредставительства в нашей стране, состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Судить о дипломатической географии по этим кадрам довольно сложно. Таких привычных для посольских машин флагов иностранных государств нет. Но это пока: новые послы готовы приступить к знакомству с Беларусью и плодотворной работе над двусторонним диалогом.

Всего приехали девять иностранных гостей.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Анастасия Иванникова, СТВ:
Латинская Америка, Европейский союз, страны Африки. Такая дипломатическая география хорошо отражает все приоритеты нашей внешней политики.

Непохожие культуры, традиции и разные языки. Но помехой для того, чтобы найти общий дипломатический язык это, конечно, не стало. Беларусь открыта для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами, – подчеркнул Александр Лукашенко. Партнеры и союзники нас ценят за миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость – основу нашей внешней политики.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Александр Лукашенко: «Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов»

Верительные грамоты – это символические послания от руководителей иностранных государств с просьбой «верить» своему представителю, а еще – первая официальная встреча Президента и дипломата. А само вручение – обязательное мероприятие, после которого работа послов в Беларуси приобретает полностью официальный статус. Одна из самых строгих процедур диппротокола.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Даже к такой, казалось бы, официальной и протокольной встрече подготовка у дипломатов серьезная. Как-никак первые контакты установить можно именно здесь. Да еще и свой национальный колорит продемонстрировать, пусть даже через местный дресс-код. К примеру, для дипломатов из Африки так ярко заявлять о себе – дело привычное.

Впрочем, вниманием этот регион Беларусь не обходила никогда. Готовы поставлять технику, продовольствие, а еще готовить квалифицированные кадры для самых разных сфер.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В регионе Западной Африки рассматриваем Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера. Беларусь готова предложить вашей стране широкую гамму техники, потребительских товаров и продовольствия, а так же образовательные услуги. Ожидаем от бенинской стороны встречных инициатив для совместной реализации.

Подтверждаем наши интерес к развитию взаимодействия с Угандой. Видим перспективы в налаживании взаимовыгодного сотрудничества в первую очередь в части поставок хорошо зарекомендовавшей себя на африканском рынке белорусской сложнотехнической продукции, а также создании совместных производств в вашей стране.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Наращивать совместный товарооборот и создавать совместные производства намерены и с Бразилией. А вот с Йеменом ситуация сегодня, к сожалению, сложная. Резкое ухудшение военно-политической ситуации буквально «заморозило» дружбу с нашей страной. Сейчас мы готовы помочь вернуть Йемен к мирному ритму. Тут пригодится наша техника, оборудование и продовольствие. С журналистами новый посол поделился плотным графиком встреч с представителями наших профильных ведомств, торгово-промышленной палаты и деловых кругов.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Ахмед Салем аль-Вахейши, Чрезвычайный и Полномочный посол Йеменской Республики в Беларуси по совместительству:
Сегодня в Йемене продолжается конфликт, но уже 80 % территории находится под контролем правительства. И жизнь в этих регионах нормализовалась. Я думаю, что после того, как нам удастся добиться мира во всей стране, результаты нашего двустороннего сотрудничества будут еще более значительными.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

В зале сегодня, конечно, и те, кто представляет европейский вектор. Для Беларуси это один из приоритетов внешней политики. В списке точек соприкосновения – торговля, инвестиции, транспорт, транзит, упрощение визового режима, охрана окружающей среды. Конечно, в диалоге с каждой страной особенности свои. И их наш Президент четко обозначил.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Александр Лукашенко:
Дания – перспективный партнер для Беларуси, с которым мы намерены развивать сотрудничество.

Придаем огромное значение укреплению сотрудничества с Испанией. Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде. Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами.

Мы способны заметно продвинуться в нашем взаимодействии с Мальтой. Уверен, что наши страны могли бы найти немало точек пересечения интересов, усилить политические, деловые связи и реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

За последние годы нам удалось создать солидную базу для развития и расширения взаимного сотрудничества, связей со Словенией. Наши деловые круги готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве, других сферах.

А еще Словения – это прекрасные курорты. С ними белорусы знакомы. Тем не менее, новый посол намерен по-хорошему рекламировать их и развивать туристический диалог. Тем более, по совместной экономической дороге шагаем успешно, – отметил Бранко Раковец. Разве что над привлечением инвестиций можем поработать.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Бранко Раковец: «Я считаю, что наши отношения в последние годы развиваются очень хорошо»

А Республике Корее есть что предложить в инновационных сферах. Для суперсовременной страны с умелым сочетанием средневековых храмов и модных небоскребов, инноваций и тысячелетних традиций – не удивительно. Здесь не понаслышке знают, что такое электронное правительство, интернет вещей, «умные» системы безопасности, информационное общество. Как-никак 4,5 % ВВП ежегодно направляется на научно-исследовательские работы. Двусторонние мосты налаживать намерены в сфере образования и туризме: после прошедших Олимпийских игр интерес к Южной Корее, в том числе у белорусов, вырос – тогда о себе заявили на весь мир.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Тхэ Чжун Ёль: «С самого начала установления дипломатических отношений двусторонние связи носят дружественный характер»

Уже после вручения верительных грамот наш Президент пообщался с дипломатами. С одними партнерами нас уже объединяют конкретные договоренности, с другими – пока строим планы. Но именно такой открытый и честный разговор – залог успеха. В любой сфере.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Александр Лукашенко:
Успехов! Мы очень рассчитываем на то, что Уганда будет одной из немногих стран в Африке, с которой мы будем очень активно сотрудничать.

«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Что ж, приоритеты намечены, а дальше все будущее двустороннего диалога в руках новых послов. К работе в Беларуси с сегодняшнего дня, можно считать, они уже приступили.

Люди в материале: Анастасия Иванникова, Александр Лукашенко, Ахмед Салем аль-Вахейши
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми странами. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстафета огня «Пламя мира» в Волковыске на Шведской горе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика