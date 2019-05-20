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«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

20.05.2019 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается тренировочный кэмп молодежной сборной Беларуси. Подопечные Дмитрия Дудика усиленно готовятся к заключительному этапу сезона – Кубку Черного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

За последними приготовлениями команды наблюдала наш корреспондент Наталья Федорцова.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Предстоящий турнир в Сочи – одна из ступенек подготовки молодежной сборной к чемпионату мира-2020. Увы, но в этом году нашим ребятам не удалось пробиться в элитный дивизион.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Задачу предстоит решить новому тренерскому штабу. Пока с обновленным составом работает Дмитрий Дудик. Сейчас в его расширенном списке игроков не только белорусские парни, но и ребята, для которых игровой год прошел за рубежом.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Егор Буяльский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
На турнире собирается хорошие команды – такие, как Россия, Латвия, с хорошими составами. Это хороший опыт для меня и для всей команды.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Владимир Алистров, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Приехал, чтобы помочь команде. Всегда рад сыграть за сборную. Приехал две недели назад. Побыл неделю дома, отдохнул чуть-чуть, и приехал около недели назад сюда, тренируюсь.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Первоочередная цель турнира – присмотреть тех, кто сможет помочь молодежной сборной на ближайшем чемпионате мира. Тем более, что соперник предстоит неслабый: российские парни сыграют составом на два года старше белорусского.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Сейчас основу команды Дмитрия Дудика составляют игроки, опробовавшие силы на юношеском чемпионате мира в Швеции. В ближайшее время тренеру предстоит отцепить двух полевых игроков.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Выбор очень сложный, потому что откровенно слабых вообще нет. И американцы, и молодежь 2001-2002 год, и 2000 год, который работал в системе U20 в прошлом году, за счет своей мужиковатости выглядят, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, очень уверенно.

«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Первые матчи Кубка Черного моря стартуют 26 мая. Как белорусы покажут себя – узнаем совсем скоро.

Люди в материале: Егор Буяльский, Владимир Алистров, Дмитрий Дудик
 
 
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается тренировочный кэмп молодежной сборной Беларуси. Подопечные Дмитрия Дудика усиленно готовятся к заключительному...
 
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