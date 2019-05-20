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«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается тренировочный кэмп молодежной сборной Беларуси. Подопечные Дмитрия Дудика усиленно готовятся к заключительному этапу сезона – Кубку Черного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За последними приготовлениями команды наблюдала наш корреспондент Наталья Федорцова.
Предстоящий турнир в Сочи – одна из ступенек подготовки молодежной сборной к чемпионату мира-2020. Увы, но в этом году нашим ребятам не удалось пробиться в элитный дивизион.
Задачу предстоит решить новому тренерскому штабу. Пока с обновленным составом работает Дмитрий Дудик. Сейчас в его расширенном списке игроков не только белорусские парни, но и ребята, для которых игровой год прошел за рубежом.
Егор Буяльский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Владимир Алистров, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Первоочередная цель турнира – присмотреть тех, кто сможет помочь молодежной сборной на ближайшем чемпионате мира. Тем более, что соперник предстоит неслабый: российские парни сыграют составом на два года старше белорусского.
Сейчас основу команды Дмитрия Дудика составляют игроки, опробовавшие силы на юношеском чемпионате мира в Швеции. В ближайшее время тренеру предстоит отцепить двух полевых игроков.
Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Первые матчи Кубка Черного моря стартуют 26 мая. Как белорусы покажут себя – узнаем совсем скоро.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается тренировочный кэмп молодежной сборной Беларуси. Подопечные Дмитрия Дудика усиленно готовятся к заключительному...
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