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Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

20.05.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 мая в Минске в Центральном хранилище Национального банка показали, как выглядят обновленные 5 и 10-рублевых купюры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты рассказали, каким образом усилили защиту банкнот от подделок, чем модели 2019-го будут отличаться от предыдущей версии. Когда белорусы смогут подержать новинку в руках? Узнавала корреспондент Анастасия Корниенко.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

В этом отделе Центрального хранилища страны точно знают историю каждой банкноты. Здесь их проверяют до мельчайших деталей, ведь в обороте должны быть только качественные расчетные средства.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Галина Куцко, сотрудник Центрального хранилища Национального банка Беларуси:
Отдельно годные, а отдельно ветхие.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Кто-то на купюре написал телефон, постирал ее и даже почистил отбеливателем, или просто она износилась. Такие деньги уже точно не попадут в кошелек.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Ольга Бань, начальник службы Центрального хранилища Национального банка Беларуси:
Национальный банк, как вы знаете, заботится о том, чтобы в кошельках наших граждан были деньги достойного качества. Поэтому мы как вводим в обращение новую денежную наличность, так и изымаем ветхие банкноты и монеты.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

По скорости изнашиваемости в лидерах 5 и 10-рублевые банкноты. Они с момента ввода пришли в негодность практически на 40 %. Наступила пора обновления.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Изготовитель купюр 2019 года выпуска – российские фабрики «Гознак». Они выиграли тендер. Крупных фирм, которые производят банкнотную бумагу, всего пять в мире. Эти предприятия выделяют новейшее оборудование и технологии.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Андрей Курятников, заместитель генерального директора АО «Гознак»:
Если в какой-то стране мира есть полностью свой завод, есть даже производство бумаги, есть производство полиграфическое по производству банкнот – это не говорит о том, что они смогут произвести банкноты по последнему слову техники. Поэтому у нас даже есть, собственно говоря, заказчики, которые, имея собственные заводы, покупают наши технологии, наши лицензии.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Цепочка производства начинается с подготовки натурального материала. Хлопок – основа белорусских денег.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Александр Биричевский, директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Такие показатели, как износостойкость, долговечность – это, понятно, хлопок. Это лучший материал сейчас.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Здесь же наносят степени защиты. Как? Конечно, не показывают. После ювелирной работы основа купюры готова, дальше в покраску. Новые банкноты более прочные, как минимум в полтора раза. Для справки, средний срок службы 5 евро – 13 месяцев, 1 доллара – почти 2 года, а 50 российских рублей – 8 месяцев.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Своего рода иммунитет белорусским деньгам обеспечит матовый бесцветный лак, им покрыты две стороны. У обеих банкнот кромка усилена на 5 миллиметров, чтобы края не загибались.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Новая и старая купюра только на первый взгляд одинаковые. Цветовая гамма прежняя, а вот в дизайн внесены уточнения. Теперь Каменецкая башня и полоцкая Спасо-Преображенская церковь на купюрах подписаны и приведены в соответствие с современным видом. К примеру, теперь на церкви есть икона. Изменен и год выпуска.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Александр Терещенко, главный специалист Национального банка Беларуси:
Убрали такой реквизит, как «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи на тот момент председателя правления Петра Прокоповича. Это решение правления.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Усовершенствован комплекс защиты. Броня, уверяют, самая современная, в несколько степеней. Сложна для подделки, но проста для проверки.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Достаточно потрогать банкноту – на ощупь воспринимается рельефное изображение. Защитная нить стала чуть шире. И – самое главное – дополнительный филигранный водяной знак.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Защищены от практически всех возможных элементов имитации защитных знаков. Абсолютно современный, экологичный защитный признак применен на вашей банкноте.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Поддержать новую купюру в руках получится не сразу. Сначала она пройдет адаптацию к кассовому оборудованию.

Сергей Гайко: Постепенно, как только начнем массово изымать ветхие банкноты действующими, будем выпускать в обращение

Старые банкноты 2009 года выпуска продолжают оставаться законным платежным средством. В 2020 году состоится презентация обновленных 20 и 50-рублевых купюр.

Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Люди в материале: Галина Куцко, Ольга Бань, Андрей Курятников, Александр Биричевский, Александр Терещенко, Кирилл Павлов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 20 мая в Минске в Центральном хранилище Национального банка показали, как выглядят обновленные 5 и 10-рублевых купюры, сообщили в программе Новости...
 
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