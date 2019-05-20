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Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 мая в Минске в Центральном хранилище Национального банка показали, как выглядят обновленные 5 и 10-рублевых купюры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты рассказали, каким образом усилили защиту банкнот от подделок, чем модели 2019-го будут отличаться от предыдущей версии. Когда белорусы смогут подержать новинку в руках? Узнавала корреспондент Анастасия Корниенко.
В этом отделе Центрального хранилища страны точно знают историю каждой банкноты. Здесь их проверяют до мельчайших деталей, ведь в обороте должны быть только качественные расчетные средства.
Галина Куцко, сотрудник Центрального хранилища Национального банка Беларуси:
Кто-то на купюре написал телефон, постирал ее и даже почистил отбеливателем, или просто она износилась. Такие деньги уже точно не попадут в кошелек.
Ольга Бань, начальник службы Центрального хранилища Национального банка Беларуси:
По скорости изнашиваемости в лидерах 5 и 10-рублевые банкноты. Они с момента ввода пришли в негодность практически на 40 %. Наступила пора обновления.
Изготовитель купюр 2019 года выпуска – российские фабрики «Гознак». Они выиграли тендер. Крупных фирм, которые производят банкнотную бумагу, всего пять в мире. Эти предприятия выделяют новейшее оборудование и технологии.
Андрей Курятников, заместитель генерального директора АО «Гознак»:
Цепочка производства начинается с подготовки натурального материала. Хлопок – основа белорусских денег.
Александр Биричевский, директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Здесь же наносят степени защиты. Как? Конечно, не показывают. После ювелирной работы основа купюры готова, дальше в покраску. Новые банкноты более прочные, как минимум в полтора раза. Для справки, средний срок службы 5 евро – 13 месяцев, 1 доллара – почти 2 года, а 50 российских рублей – 8 месяцев.
Своего рода иммунитет белорусским деньгам обеспечит матовый бесцветный лак, им покрыты две стороны. У обеих банкнот кромка усилена на 5 миллиметров, чтобы края не загибались.
Новая и старая купюра только на первый взгляд одинаковые. Цветовая гамма прежняя, а вот в дизайн внесены уточнения. Теперь Каменецкая башня и полоцкая Спасо-Преображенская церковь на купюрах подписаны и приведены в соответствие с современным видом. К примеру, теперь на церкви есть икона. Изменен и год выпуска.
Александр Терещенко, главный специалист Национального банка Беларуси:
Усовершенствован комплекс защиты. Броня, уверяют, самая современная, в несколько степеней. Сложна для подделки, но проста для проверки.
Достаточно потрогать банкноту – на ощупь воспринимается рельефное изображение. Защитная нить стала чуть шире. И – самое главное – дополнительный филигранный водяной знак.
Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Поддержать новую купюру в руках получится не сразу. Сначала она пройдет адаптацию к кассовому оборудованию.
Старые банкноты 2009 года выпуска продолжают оставаться законным платежным средством. В 2020 году состоится презентация обновленных 20 и 50-рублевых купюр.
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Новости Беларуси. 20 мая в Минске в Центральном хранилище Национального банка показали, как выглядят обновленные 5 и 10-рублевых купюры, сообщили в программе Новости...
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